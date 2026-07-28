오래 유지할수록 쌓인다… 삼성생명 ‘삼성 따박따박 연금보험’ 출시

세줄 요약 삼성생명이 초고령사회 노후 대비를 겨냥해 모니모 전용 ‘삼성 따박따박 연금보험’을 내놨다. 생년월일만 넣으면 예상 연금액을 확인할 수 있고, 20년 이상 유지 시 20%, 40년 이상이면 최대 30%까지 연금액이 가산된다. 초고령사회 대응한 평생 현금흐름형 연금보험 출시

모니모 전용 디지털 상품, 예상 연금액 간편 확인

장기 유지 시 연금액 최대 30% 가산 구조

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초고령사회 진입으로 은퇴 이후 안정적인 ‘평생 현금흐름’ 확보가 노후 준비의 핵심 화두로 떠오른 가운데 삼성생명이 장기 유지 고객에게 혜택을 강화한 디지털 전용 상품을 선보였다.삼성생명이 내놓은 ‘삼성 따박따박 연금보험’은 삼성금융 통합앱 ‘모니모’ 전용 상품으로, 생년월일만 입력하면 예상 연금액을 간편하게 확인할 수 있다.이 상품의 가장 큰 무기는 계약을 오래 유지할수록 매달 받는 연금액이 커진다는 점이다. 연금 개시 전 보험 기간이 20년 이상이면 20%, 30년 이상이면 28.5%, 40년 이상이면 최대 30%의 연금액이 가산된다.예를 들어 40세 남성이 월 50만원씩 20년간 납입하고 65세에 연금을 개시하면 매월 생존 시 123만원의 연금을 수령할 수 있다. 다만 중도 해지 시 납입원금보다 적은 해약환급금으로 손실이 발생할 수 있으므로 주의해야 한다.가입 시점이 이를수록 유지 기간을 길게 가져갈 수 있어 2030 세대의 관심도 높다. 아울러 종신토록 연금을 수령할 수 있어 장수 리스크에 대비할 수 있으며 관련 세법상 비과세 요건 충족 시 이자소득세 면제 혜택도 누릴 수 있다.삼성생명 관계자는 “초고령사회에는 자산 규모보다 안정적인 현금흐름이 중요하다”며 “오래 유지할수록 혜택이 커지는 구조로 고객들의 든든한 노후를 지원할 것”이라고 말했다.