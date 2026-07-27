헬리녹스, 크록스와 손잡고 ‘퀵 트레일 클로그’ 한정 출시

세줄 요약 헬리녹스가 크록스와 손잡고 첫 협업 제품 퀵 트레일 클로그를 선보였다. 블랙과 월넛 2종으로 나오며, 여름밤 캠프사이트를 모티브로 한 루미너스 스플래시 테마와 야광 기능, 지비츠 참 커스터마이징이 특징이다. 헬리녹스·크록스 첫 협업 제품 출시

퀵 트레일 클로그, 블랙·월넛 2종 구성

야광 디테일과 커스터마이징 요소 강조

이미지 확대 헬리녹스 x 크록스 ‘퀵 트레일 클로그’. 코오롱FnC 제공 닫기 이미지 확대 보기 헬리녹스 x 크록스 ‘퀵 트레일 클로그’. 코오롱FnC 제공

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아웃도어 브랜드 헬리녹스가 캐주얼 풋웨어 브랜드 크록스와 손잡고 첫 협업 제품인 ‘퀵 트레일 클로그’를 선보인다.이번 협업은 야외 활동에 특화된 크록스의 ‘퀵 트레일 클로그’에 헬리녹스의 아웃도어 기어 감성을 더한 것이 특징이다. 색상은 블랙과 월넛 2종으로 구성됐다.여름밤 캠프사이트의 풍경을 모티브로 한 ‘루미너스 스플래시’를 테마로 내세웠다. 지비츠 참과 밑창에 적용된 야광(GITD) 기능이 가장 큰 특징으로, 낮에는 스포티한 실루엣을, 밤에는 은은한 조명 효과를 선사한다. 특히 헬리녹스는 아웃도어 장비의 ‘퀵레이스 시스템’을 지비츠 참으로 재해석해 사용자가 직접 신발을 꾸미는 커스터마이징 재미를 더했다.여기에 크록스 고유의 쿠션감과 조절식 끈을 적용해 편안한 착화감과 안정성을 높였다.신제품은 27일 오전 10시부터 헬리녹스 웨어와 크록스 공식 홈페이지, 코오롱몰 등 주요 온·오프라인 스토어에서 만나볼 수 있다.