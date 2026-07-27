이마트, 국민행복카드 바우처 결제 카드사 늘린다

세줄 요약 이마트가 29일부터 KB국민카드 국민행복카드 바우처 결제를 도입해 복지 바우처 이용 편의를 높였다. 이에 따라 이마트와 트레이더스, 노브랜드, 이마트에브리데이 전 점포에서 BC, 삼성, 신한, 현대, KB국민카드 등 5개사 카드로 바우처를 쓸 수 있다. KB국민카드 바우처 결제 도입 확대

전 점포 5개사 카드 사용 가능

복지 바우처 이용 편의 개선

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이마트가 정부 복지 바우처 사업 이용 고객의 편의를 위해 국민행복카드 결제 지원을 대폭 확대한다.이마트는 오는 29일부터 KB국민카드를 통한 국민행복카드 바우처 결제를 새롭게 도입한다고 밝혔다. 이에 따라 이마트와 트레이더스, 노브랜드, 이마트에브리데이 전 점포에서 BC, 삼성, 신한, 현대, KB국민카드 등 총 5개사 카드로 바우처를 사용할 수 있게 된다.국민행복카드는 정부의 각종 복지 바우처를 이용할 수 있는 통합 카드다. 이마트는 지난 2016년 대형마트 최초로 BC카드와 삼성카드의 결제를 도입한 이후, 올해 4월 신한카드에 이어 7월 현대카드와 KB국민카드까지 순차적으로 제휴를 넓혀왔다.현재 이마트에서 이용 가능한 바우처는 대표적으로 두 가지다. 보건복지부의 ‘기저귀·조제분유 지원사업’은 24개월 미만 영아 가정을 대상으로 기저귀는 월 9만원, 조제분유는 월 11만원까지 지원한다. 또한 저소득층 만 9~24세 여성청소년을 대상으로 하는 ‘생리용품 지원사업’은 월 1만 4000원의 구매비를 지원한다.이마트 관계자는 “정부 지원금의 혜택을 고객들이 더욱 크게 체감할 수 있도록 바우처 이용 환경을 개선했다”며 “앞으로도 취약계층의 생활 편의 향상을 위해 지속해서 노력할 것”이라고 말했다.