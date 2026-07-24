포스코, 2026년 명장 선발… 노재 분야 최초 이상휘 파트장 영예

세줄 요약 포스코가 2026년 명장으로 광양제철소 노재그룹 이상휘 파트장을 선정했다. 1988년 입사한 그는 38년간 설비수리와 내화물 수명 향상에 기여한 전문가다. 노재 분야 첫 명장 배출로 현장 자부심도 높아졌다. 포스코, 2026년 명장에 이상휘 파트장 선정

노재 분야 첫 명장 배출, 현장 자부심 고조

숙련 노하우 디지털화·AI 접목 계획 발표

이미지 확대 이희근 사장(왼쪽)과 이상휘 명장(오른쪽)이 포스코 명장 임명 기념 촬영을 하고 있다. 포스코 제공 닫기 이미지 확대 보기 이희근 사장(왼쪽)과 이상휘 명장(오른쪽)이 포스코 명장 임명 기념 촬영을 하고 있다. 포스코 제공

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포스코가 현장 기술직 최고의 영예인 ‘포스코 명장’을 선발하며 현장 중심 경쟁력 강화에 나섰다.포스코는 지난 15일 사운영회의를 통해 광양제철소 노재그룹 이상휘 파트장을 올해의 명장으로 선정하고 임명식을 개최했다고 밝혔다.이상휘 명장은 1988년 입사해 38년간 노재 분야 설비수리 업무를 수행하며 내화물 수명을 획기적으로 높인 최고 수준의 전문가다. 특히 노재 분야에서 명장이 배출된 것은 이번이 처음으로 현장 직원들의 자부심을 높였다.포스코는 명장의 숙련된 노하우를 디지털 자산화하고, 이를 AI(AX) 기술과 접목해 전사적 기술 역량 향상으로 이어나갈 계획이다.이희근 포스코 대표이사 사장은 “포스코 명장은 현장에 축적된 기술과 경험이 회사 경쟁력의 원천임을 보여주는 상징”이라며 “후배들에게 기술과 소명의식을 전하는 든든한 구심점이 되어주길 바란다”고 당부했다.