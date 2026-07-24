골프존, AI 스핀센서로 필드 구현한 ‘투비전NX플러스’ 출시

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골프존, AI 스핀센서로 필드 구현한 ‘투비전NX플러스’ 출시

입력 2026-07-24 14:56
수정 2026-07-24 14:56
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골프존이 정교한 구질 구현과 초고해상도 코스를 선보이는 가맹 전용 시뮬레이터 신제품 ‘투비전NX플러스’를 출시했다고 밝혔다.

이번 신제품의 가장 큰 특징은 ‘AI 스핀센서’ 탑재다. 골프존의 방대한 샷 데이터와 AI 기술을 결합해 볼 스핀을 정밀하게 측정하며 페이드와 드로우, 러닝 어프로치 등 실제 필드와 유사한 다양한 구질을 구현한다.

코스 리얼리티도 한층 강화됐다. 항공 촬영 기반의 고화질 그래픽을 적용해 잔디의 결과 벙커 모래의 질감을 살린 약 120개의 ‘리얼리티CC’를 선보였으며, 3.4M의 투어 빠르기 그린 스피드 옵션 등을 추가해 플레이 몰입감을 높였다.

비거리 +20~40야드, 하이브리드 아이언으로 기록 단축

뱅골프 하이브리드 아이언 세트는 단순히 편하기만 한 클럽이 아니다. 세계 최초로 초고반발 기술을 아이언 세트에 적용해 비거리 20야드~40야드 증가라는 뛰어난 성능을 구현했다기존 아이언의 한계를 넘어선 성능으로 아마추어 골퍼들의 스코어 향상에 기여하고 있으며, 언론에서는 “골퍼의 한계를 깨뜨린 진화”라고 평가하고
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thumbnail - 비거리 +20~40야드, 하이브리드 아이언으로 기록 단축

골프존 관계자는 “실제 필드와 같은 현실감 있는 스크린골프 환경을 제공하기 위해 AI 스핀센서를 적용했다”며 “차별화된 기술력으로 고객 만족도를 높여나갈 것”이라고 밝혔다.

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