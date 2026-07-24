BC카드, 온라인 쇼핑 특화 ‘페이북카드’ 출시… 최대 4% 적립

세줄 요약 BC카드가 온라인 쇼핑에 특화된 페이북카드를 출시했다. 전월 실적 40만원 이상이면 국내 온라인 결제와 QR결제에 1%를 한도 없이 적립하고, 해외 가맹점은 실적 조건 없이 2%를 적립한다. 네이버쇼핑·쿠팡 등에서는 4% 특별 적립도 제공한다. 페이북 기반 온라인 쇼핑 특화 카드 출시

국내외 결제 최대 4% 페이북 머니 적립

주요 쇼핑몰 특별 적립과 무이자할부 제공

이미지 확대 닫기 이미지 확대 보기

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

BC카드가 온라인 쇼핑에 특화된 혜택을 담은 ‘페이북카드’를 출시했다고 밝혔다.이번에 선보인 카드는 생활금융플랫폼 ‘페이북’을 기반으로 국내외 가맹점 이용 시 최대 4%의 페이북 머니 적립 혜택을 제공하는 것이 특징이다.기본 혜택으로 전월 실적 40만원 이상 시 국내 온라인 결제 및 QR결제 금액의 1%를 적립 한도 없이 제공하며, 해외 가맹점 결제 시에는 실적 조건 없이 2%를 적립해 준다.특히 네이버쇼핑, 쿠팡, 무신사, 컬리 등 주요 종합·패션·생활 온라인 쇼핑몰에서 결제할 경우 이용금액의 4%를 특별 적립해 준다. 전월 실적에 따라 통합 최대 2만 6000원까지 혜택을 받을 수 있다.이 외에도 5만원 이상 결제 시 2~3개월 상시 무이자할부를 제공하며, 연회비는 국내 및 해외 겸용 모두 1만 5000원이다.