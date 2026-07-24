SK브로드밴드 ‘B tv 핫딜’, 론칭 8개월 만에 누적 판매액 60억 돌파

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SK브로드밴드가 유료방송 업계 최초로 선보인 TV 기반 숏폼 커머스 ‘B tv 핫딜’이 론칭 8개월 만에 누적 판매액 60억원, 판매량 27만건을 돌파하며 대표적인 상생 모델로 자리 잡았다.‘B tv 핫딜’은 채널 41번에서 1분 내외의 초특가 상품 숏폼 영상을 제공하고, 리모컨이나 전화로 간편하게 구매할 수 있는 서비스다. 특히 참여 홈쇼핑사로부터 중개수수료를 받지 않아 이커머스 성장으로 어려움을 겪는 홈쇼핑업계와 중소 협력사의 실질적인 판로 역할을 하고 있다.현재 롯데·현대·NS·공영홈쇼핑 등 TV 홈쇼핑 6개사와 데이터홈쇼핑 4개사가 참여 중이며, 취급 상품도 170개 안팎으로 늘었다. 모바일 앱 설치가 필요 없어 시니어 고객층에게도 좋은 반응을 얻고 있다.SK브로드밴드 관계자는 “정부의 규제샌드박스와 홈쇼핑사와의 협력을 통해 탄생한 상생의 결과물”이라며 “앞으로도 미디어 생태계가 함께 성장할 수 있도록 지원을 강화할 것”이라고 밝혔다.