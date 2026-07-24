코웨이, ‘아이콘 얼음정수기’ 풀라인업 출격… 시장 대세 굳히기

세줄 요약 코웨이가 6000억원 규모로 커진 국내 얼음정수기 시장에서 아이콘 얼음정수기 5종 풀라인업을 앞세워 입지를 넓혔다. 6월 신규 렌탈 판매량은 전년 대비 35% 늘었고, 미니부터 RO 모델까지 맞춤 선택지를 제공했다. 국내 얼음정수기 시장 급성장 속 코웨이 공세

아이콘 얼음정수기 5종 풀라인업으로 선택지 확대

6월 렌탈 판매량 전년 대비 35% 증가

이미지 확대 코웨이 ‘아이콘 얼음정수기’ 5종(미니·스탠다드·맥스·오리지널·RO) 풀라인업. 코웨이 제공 닫기 이미지 확대 보기 코웨이 ‘아이콘 얼음정수기’ 5종(미니·스탠다드·맥스·오리지널·RO) 풀라인업. 코웨이 제공

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

약 6000억원 규모로 급성장한 국내 얼음정수기 시장에서 코웨이가 5종 풀라인업을 앞세워 리더십을 공고히 하고 있다.코웨이는 무더위가 시작된 지난 6월 얼음정수기 신규 렌탈 판매량이 전년 동기 대비 약 35% 급증하며 가파른 성장세를 기록했다고 밝혔다.이 같은 흥행은 가족 구성원과 주방 크기, 얼음 소비량에 따라 선택할 수 있는 ‘아이콘 얼음정수기’ 5종(미니·스탠다드·맥스·오리지널·RO) 풀라인업 덕분이다. 초슬림 미니 모델부터 대용량 맥스, RO 필터를 적용한 프리미엄 모델까지 소비자 맞춤형 선택지를 넓혔다.특히 모든 제품은 얼음 생성부터 출수까지 UV 살균 기능을 적용해 위생성을 높였으며, 듀얼 쾌속 제빙 기술을 탑재해 사계절 내내 편리하게 사용할 수 있다.코웨이 관계자는 “소비자 라이프스타일에 맞춘 풀라인업 구축이 좋은 반응을 얻고 있다”며 “차별화된 기술력으로 시장 리더십을 더욱 강화해 나갈 것”이라고 말했다.