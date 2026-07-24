에버랜드 새달까지 ‘워터 페스티벌’… 낮엔 물놀이·밤엔 사파리

세줄 요약 에버랜드가 8월 30일까지 여름축제 워터 페스티벌을 연다. 낮에는 830㎡ 규모의 워터팡팡 어드벤처와 슈팅워터펀 시즌2를 운영하고, 밤에는 나이트 사파리와 반딧불이 체험, 디제잉쇼가 이어진다. 캐리비안 베이 방문객의 에버랜드 무료 입장 이벤트도 함께 진행한다. 8월 30일까지 워터 페스티벌 진행

낮엔 워터팡팡 어드벤처·워터쇼 운영

밤엔 나이트 사파리·반딧불이 체험

이미지 확대 에버랜드 여름축제 워터 공연 ‘슈팅워터펀’ 에버랜드 제공 닫기 이미지 확대 보기 에버랜드 여름축제 워터 공연 ‘슈팅워터펀’ 에버랜드 제공

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에버랜드가 오는 8월 30일까지 물 맞는 재미를 더한 여름축제 ‘워터 페스티벌’을 선보인다.이번 축제는 낮과 밤 내내 시원한 물놀이를 즐기는 ‘스플래시 데이 앤 나이트’를 콘셉트로 다채로운 콘텐츠를 마련했다.낮에는 약 830㎡ 규모의 신규 복합 물놀이 체험존 ‘워터팡팡 어드벤처’가 문을 열었다. 카니발 게임과 자이언트 워터버킷, 댄스 공연 등을 즐길 수 있으며, 카니발광장에서는 대형 워터쇼 ‘슈팅워터펀 시즌2’가 펼쳐져 흥을 돋운다.밤에는 야간 맹수들을 관찰하는 ‘나이트 사파리’와 청정 자연의 상징인 ‘한여름밤의 반딧불이 체험’이 진행된다. 포시즌스가든은 시원한 열대식물과 화이트·블루 톤의 여름꽃으로 꾸며진 ‘썸머 글로우 가든’으로 변신하며, 신나는 음악과 물폭탄이 어우러지는 디제잉쇼 ‘밤밤 썸머 나이트’도 펼쳐진다.한편, 에버랜드는 캐리비안 베이 방문객이 당일 에버랜드를 무료로 이용할 수 있는 ‘투파크(2Park) 이벤트’를 함께 진행해 여름 나들이객의 발길을 사로잡고 있다.