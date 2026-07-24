빈폴키즈, 여행·캠핑 겨냥 ‘썸머 프레피룩’ 인기

세줄 요약 빈폴키즈가 여름 방학과 휴가철을 맞아 단정하고 청량한 ‘썸머 프레피’ 콘셉트의 신상품을 선보였다. 여행, 체험학습, 캠핑 3가지 테마로 구성해 일상과 야외 활동을 함께 겨냥했다. 상반기 누계 매출도 두 자릿수 성장세를 기록했다. 여행·캠핑 겨냥 썸머 프레피 신상품 출시

상반기 매출 두 자릿수 성장, 핫썸머 46% 급증

여행·체험학습·캠핑 3테마 바캉스룩 제안

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삼성물산 패션부문의 빈폴키즈가 여름 방학 및 휴가철을 맞아 단정하고 청량한 ‘썸머 프레피’ 콘셉트의 여름 신상품이 인기를 끌고 있다.빈폴키즈는 올해 상반기 누계 매출이 전년 대비 두 자릿수 신장세를 기록한 데 이어, 6월 한 달간 ‘핫썸머’ 라인 매출이 전년 동기 대비 46% 급증하며 가파른 성장세를 이어가고 있다.이번 신상품은 여행, 체험학습, 캠핑 등 3가지 테마를 중심으로 일상과 야외 활동을 아우르는 클래식 바캉스룩을 제안한다.여행룩은 래시가드 겸용 워터스포츠 세트와 통기성을 높인 ‘샌동화’로 구성했으며, 체험학습룩은 시원한 소재의 3PACK 상하세트와 크로스백을 선보였다. 캠핑룩으로는 신규 캐릭터 ‘달이’를 적용한 와플 상하세트와 피케 상하세트로 활동성과 쾌적함을 더했다.이번 신상품은 삼성물산 패션부문 SSF샵과 전국 빈폴 주요 매장에서 만나볼 수 있다.