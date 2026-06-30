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삼성카드, 프리미엄 카드 ‘THE iD. 1st’ 출시

입력 2026-06-30 08:17
수정 2026-06-30 08:17
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삼성카드가 프리미엄 라이프를 처음 시작하는 고객을 타깃으로 한 카드 ‘디 아이디 퍼스트’(THE iD. 1st·사진)를 출시했다. 다채로운 일상에서 실질적인 혜택을 체감할 수 있도록 기프트 제도와 ‘한도 없는 포인트 적립’을 결합한 것이 특징이다.

먼저 가입자에게 5대 프리미엄 영역(백화점·여행·온라인쇼핑몰·골프·병원)에서 사용할 수 있는 연간 최대 15만원 상당의 할인 기프트를 준다. 해당 업종에서 건별 5만원 이상 결제 시 5만원씩, 연 최대 3회까지 차감 할인 혜택을 받을 수 있다.

비거리 +20~40야드, 하이브리드 아이언으로 기록 단축

뱅골프 하이브리드 아이언 세트는 단순히 편하기만 한 클럽이 아니다. 세계 최초로 초고반발 기술을 아이언 세트에 적용해 비거리 20야드~40야드 증가라는 뛰어난 성능을 구현했다기존 아이언의 한계를 넘어선 성능으로 아마추어 골퍼들의 스코어 향상에 기여하고 있으며, 언론에서는 “골퍼의 한계를 깨뜨린 진화”라고 평가하고
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thumbnail - 비거리 +20~40야드, 하이브리드 아이언으로 기록 단축

전월 이용실적을 충족하면 국내 가맹점 이용 시 결제 금액의 1%가 한도 없이 무제한 적립된다. 특히 소비자들이 자주 찾는 특별 영역에서는 적립률을 대폭 높였다. ▲일상(음식점·편의점·커피전문점·병원) ▲쇼핑(백화점·면세점·아울렛·온라인몰) ▲여가(항공·공연) 업종에서는 1.5%를, 해외 가맹점 이용 시에는 3%를 한도 제한 없이 적립해 준다. 연회비는 국내전용과 해외겸용 모두 15만원이다.

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