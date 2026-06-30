LG, 팔란티어·스킬드AI 이어 엔비디아까지… 글로벌 동맹 강화

세줄 요약 구광모 LG 대표가 젠슨 황 엔비디아 CEO와 만나 차세대 피지컬 AI 생태계 구축에 뜻을 모았다. LG의 가전·로봇·모빌리티 역량과 엔비디아의 AI 플랫폼을 결합해 자율 제조와 스마트팩토리 표준화를 추진했다. 구광모-LG, 젠슨 황과 AI 동맹 강화

가전·로봇·모빌리티 결합한 피지컬 AI 추진

자율 제조·스마트팩토리 표준화 구상

이미지 확대 지난 8일 서울 여의도 LG트윈타워에서 구광모(왼쪽) LG 대표와 젠슨 황 엔비디아 창업자 겸 최고경영자가 기념사진을 촬영하고 있다. LG 제공 닫기 이미지 확대 보기 지난 8일 서울 여의도 LG트윈타워에서 구광모(왼쪽) LG 대표와 젠슨 황 엔비디아 창업자 겸 최고경영자가 기념사진을 촬영하고 있다. LG 제공

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

구광모 LG 대표가 엔비디아의 젠슨 황 창업자 겸 최고경영자와 전격 회동하며 차세대 AI 동맹을 맺었다. LG의 미래 핵심 먹거리인 AI 분야에서 글로벌 빅테크와의 협력을 공고히 해 ‘고객가치 혁신’을 가속하겠다는 구상이다.업계에 따르면 지난 8일 구 대표는 서울 여의도 LG트윈타워에서 젠슨 황 CEO를 만나 AI 산업 전반의 전략적 협력 방안을 논의했다. 양사는 LG의 가전·로봇·모빌리티 역량과 엔비디아의 첨단 AI 플랫폼을 결합해 로봇 학습 및 디지털 트윈을 아우르는 ‘차세대 피지컬 AI(Physical AI) 생태계’를 공동 구축하기로 했다. 이는 LG 계열사의 역량을 결집하는 ‘원LG’(One LG) 전략의 핵심 영역이다.젠슨 황 CEO는 “로보틱스부터 미래 AI 팩토리까지 엔비디아가 하는 모든 영역에서 LG와 협력 중”이라며 “LG는 미래 핵심 기술 분야에서 세계 최고 수준”이라고 강조했다. 구 대표 역시 “양사의 차별적인 역량을 결합해 미래를 위한 파트너십을 더욱 공고히 해 나갈 것”이라고 화답했다.이번 협력은 수십 년간 제조 노하우와 라이프 데이터를 축적한 LG와 글로벌 AI 컴퓨팅을 선도하는 엔비디아가 만났다는 점에서 의미가 크다는 평가다. 양사는 자율 제조 생태계를 구축해 이를 글로벌 스마트팩토리의 새로운 표준으로 정립한다는 계획이다.이번 회동은 구 대표가 그동안 다져온 글로벌 AX(AI 전환) 네트워크의 정점이라는 분석이다. 구 대표는 지난 4월에도 미국 실리콘밸리를 방문해 AI 소프트웨어 기업 팔란티어와 로봇 지능 개발사 스킬드AI를 찾아 제조 현장의 AI 구현 방안을 모색했다. 지난해 6월에는 텐스토렌트와 피규어 AI를 방문하는 등 반도체 설계부터 로봇까지 ‘AI 밸류체인’ 전반을 직접 챙겨왔다.현재 LG는 그룹의 AI 싱크탱크인 LG AI연구원을 중심으로 산업별 ‘전문가 AI’ 개발에 박차를 가하며 비즈니스 현장에서 실질적 성과를 내고 있다.