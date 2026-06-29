비싼 종신보험 부담된다면… “경제활동기엔 정기보험이 대안”

세줄 요약 생명보험협회는 종신보험의 보험료 부담이 크다면 경제활동기 사망보장에 맞춘 정기보험을 활용할 수 있다고 했다. 정기보험은 일정 기간만 보장해 보험료가 종신보험보다 훨씬 저렴하고, 중도 해지 부담도 적다. 순수보장형과 만기환급형을 고를 수 있고 세액공제도 받을 수 있다. 경제활동기 사망보장엔 정기보험 대안

종신보험 대비 보험료 크게 낮은 구조

순수보장형·환급형 선택과 세액공제

이미지 확대 생명보험협회가 입주한 남산스퀘어 전경. 생보협회 제공 닫기 이미지 확대 보기 생명보험협회가 입주한 남산스퀘어 전경. 생보협회 제공

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보험료 부담으로 사망보장 보험 가입을 망설인다면 정기보험이 대안이 될 수 있다는 조언이 나왔다.29일 생명보험협회에 따르면 정기보험은 평생 사망을 보장하는 종신보험과 달리 가장의 부재로 경제적 충격이 큰 경제활동기 등 일정 기간에 한해 사망을 보장하는 상품이다. 만기 이후 사망하면 보험금은 지급되지 않지만, 그만큼 보험료가 저렴한 것이 특징이다.실제 정기보험의 보험료는 종신보험과 비교해 남성은 약 5분의 1, 여성은 최대 10분의 1 수준에 불과하다. 보험료 부담이 적어 중도 해지 가능성이 낮고, 경기 침체 등으로 부득이하게 해지하더라도 원금 손실을 줄일 수 있다는 장점이 있다.가입자는 만기 환급금이 없는 대신 보험료가 저렴한 ‘순수보장형’과 만기 시 납입 보험료를 돌려받는 ‘만기환급형’ 가운데 선택할 수 있다. 또한 연간 100만원 한도 내에서 12%의 보험료 세액공제 혜택도 받을 수 있다.생명보험협회 관계자는 “자녀 양육비와 주거비 부담이 집중되는 30~50대 경제활동기에는 상대적으로 보험료 부담이 적은 정기보험을 적극 활용하는 것이 합리적인 선택이 될 수 있다”고 설명했다.