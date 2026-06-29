KT, 장기 고객 혜택 확대… 뮤지컬 ‘그날들’ 초청

이미지 확대 KT 모델들이 뮤지컬 ‘그날들’ 포토존에서 행사를 소개하고 있다. KT 제공 닫기 이미지 확대 보기 KT 모델들이 뮤지컬 ‘그날들’ 포토존에서 행사를 소개하고 있다. KT 제공

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KT가 5년 이상 자사 서비스를 이용한 장기 고객을 대상으로 문화·레저 혜택을 제공하는 ‘초대드림’ 행사를 진행한다고 29일 밝혔다.이번 행사를 통해 KT는 다음달 25일 서울 디큐브 링크아트센터에서 열리는 뮤지컬 ‘그날들’(엄기준·윤시윤 출연) 공연에 고객 1200명을 초청한다. 현장에서는 네컷 사진 촬영 등 콘셉트 이벤트가 진행되며, 참석자 전원에게는 스페셜 포토카드와 프로그램 북을 준다.초대드림 응모는 KT 공식 홈페이지(KT닷컴) 내 ‘장기고객 혜택’ 페이지에서 다음달 8일까지 신청할 수 있으며, 당첨자는 같은 달 13일 개별 통보한다.KT는 뮤지컬 외에도 야구장에서 캠핑과 경기 관람을 동시에 즐길 수 있는 ‘위즈파크 캠핑존 초청’ 및 밀리의 서재 할인 등 일상 쿠폰 혜택인 ‘쿠폰드림’도 함께 운영한다.