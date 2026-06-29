시흥과학고 품은 학세권 눈길 ‘힐스테이트 시흥더클래스’

이미지 확대 현대엔지니어링 ‘힐스테이트 시흥더클래스’ 투시도. 현대엔지니어링 제공 닫기 이미지 확대 보기 현대엔지니어링 ‘힐스테이트 시흥더클래스’ 투시도. 현대엔지니어링 제공

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현대엔지니어링이 경기 시흥시 대야동 일대에 공급 중인 ‘힐스테이트 시흥더클래스’가 탄탄한 정주 여건으로 눈길을 끌고 있다. 단지는 지하 2층~지상 27층, 5개동, 전용면적 74·84㎡ 총 430가구 규모다.이 단지의 가장 큰 장점은 교육 호재다. 대야초와 대흥중이 도보권에 있으며, 단지 인근 은계지구에 시흥 처음의 과학계열 특수목적고인 ‘시흥과학고등학교’가 2029년 3월 개교를 목표로 추진 중이다. 로봇체험학습센터 등이 들어서는 학교복합시설도 함께 조성된다.교통망도 갖췄다. 서해선 시흥대야역 역세권 입지로 여의도, 강남 등 서울 주요 업무지구로 이동이 편리하다. 향후 부천종합운동장역 GTX-B노선(예정), 월곶판교선(예정), 신안산선(예정) 등 광역 교통망이 확대될 전망이다.단지는 소래산 산림욕장과 은계호수공원이 인접했으며 롯데마트, 스타필드시티 등 대형 편의시설이 가깝다. 남향 위주 배치와 전 세대 4베이 판상형 구조를 적용했다. 현대엔지니어링만의 첨단 스마트홈 시스템(Hi-oT)이 도입된다.