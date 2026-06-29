마사회, 윤리청렴경영위원회·추진단 개최… 부패 방지·내부 통제 강화

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한국마사회는 최근 과천 본관에서 경영진과 간부직이 참석한 가운데 윤리청렴경영위원회(사진)와 윤리청렴추진단을 개최하고, 윤리·청렴 정책 추진 방향과 세부과제 추진실적을 점검했다고 29일 밝혔다.이번 회의는 기관장을 비롯한 고위직의 솔선수범을 바탕으로 조직 전반에 윤리청렴 문화를 확산하고, 윤리·청렴 정책의 실행력을 높이기 위해 마련됐다.먼저 열린 윤리청렴경영위원회에서는 금년도 윤리경영 추진계획을 공유하고, 주요 정책 방향에 대한 심도 있는 논의와 제언이 이뤄졌다. 이어 진행된 윤리청렴추진단 회의에서는 윤리청렴 문화 확산, 부패방지, 내부통제 강화 등을 위해 각 부서가 추진 중인 세부과제의 성과를 점검하고, 향후 개선방안을 모색했다.마사회는 이번 회의를 통해 경영진과 간부직이 윤리·청렴 실천의 주체로서 책임 있는 역할을 수행해야 한다는 데 공감대를 모았다.