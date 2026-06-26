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“정밀 피팅 정점”… PXG, 차세대 ‘0311 GEN8 아이언’ 인기

입력 2026-06-26 09:18
수정 2026-06-26 09:18
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프리미엄 골프 브랜드 PXG의 공식 수입원 ㈜카네가 올해 선보인 차세대 ‘PXG 0311 GEN8 아이언 시리즈’(사진)가 온·오프라인 스토어를 통해 골퍼들의 큰 호응을 얻고 있다.

이번 신제품은 볼 스피드와 정밀한 컨트롤, 부드러운 타구감을 핵심 가치로 설계됐다. 독점 신소재인 퀀텀코어™ 폴리머를 활용한 ‘딥 코어 반동 기술’과 헤드 외곽의 무게 중심을 미세하게 조절하는 ‘듀얼 페리미터 웨이팅 시스템’을 적용해 관용성을 극대화하고 안정적인 구질을 구현한 것이 핵심이다. 본사 테스트 결과 대부분의 골퍼가 웨이트 변화에 따른 타구 차이를 즉각 체감한 것으로 나타났다.

비거리 +20~40야드, 하이브리드 아이언으로 기록 단축

뱅골프 하이브리드 아이언 세트는 단순히 편하기만 한 클럽이 아니다. 세계 최초로 초고반발 기술을 아이언 세트에 적용해 비거리 20야드~40야드 증가라는 뛰어난 성능을 구현했다기존 아이언의 한계를 넘어선 성능으로 아마추어 골퍼들의 스코어 향상에 기여하고 있으며, 언론에서는 “골퍼의 한계를 깨뜨린 진화”라고 평가하고
뱅골프 바로가기
thumbnail - 비거리 +20~40야드, 하이브리드 아이언으로 기록 단축

제품은 정교한 컨트롤의 상급자용 T(투어), 조작성을 갖춘 P(플레이어), 최대 비거리에 특화된 XP(익스트림 퍼포먼스) 등 3가지 라인업으로 구성됐다. 크롬과 익스트림 다크 두 가지 마감으로 출시됐으며, 도곡 직영점 및 전국 공식 대리점에서 개인 맞춤형 피팅 서비스를 제공한다. 상세 정보는 공식 인스타그램에서 확인할 수 있다.

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