“정밀 피팅 정점”… PXG, 차세대 ‘0311 GEN8 아이언’ 인기

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프리미엄 골프 브랜드 PXG의 공식 수입원 ㈜카네가 올해 선보인 차세대 ‘PXG 0311 GEN8 아이언 시리즈’(사진)가 온·오프라인 스토어를 통해 골퍼들의 큰 호응을 얻고 있다.이번 신제품은 볼 스피드와 정밀한 컨트롤, 부드러운 타구감을 핵심 가치로 설계됐다. 독점 신소재인 퀀텀코어™ 폴리머를 활용한 ‘딥 코어 반동 기술’과 헤드 외곽의 무게 중심을 미세하게 조절하는 ‘듀얼 페리미터 웨이팅 시스템’을 적용해 관용성을 극대화하고 안정적인 구질을 구현한 것이 핵심이다. 본사 테스트 결과 대부분의 골퍼가 웨이트 변화에 따른 타구 차이를 즉각 체감한 것으로 나타났다.제품은 정교한 컨트롤의 상급자용 T(투어), 조작성을 갖춘 P(플레이어), 최대 비거리에 특화된 XP(익스트림 퍼포먼스) 등 3가지 라인업으로 구성됐다. 크롬과 익스트림 다크 두 가지 마감으로 출시됐으며, 도곡 직영점 및 전국 공식 대리점에서 개인 맞춤형 피팅 서비스를 제공한다. 상세 정보는 공식 인스타그램에서 확인할 수 있다.