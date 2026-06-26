GS, 묘역 참배·정화 등 호국보훈 릴레이 봉사

세줄 요약 GS그룹 계열사들이 호국보훈의 달을 맞아 릴레이 봉사에 나섰다. GS리테일 임직원은 6·25 전쟁 희생자들이 잠든 제39묘역을 찾아 태극기를 헌정하고 헌화와 잡초 제거로 주변을 정비했다. GS25는 독립운동가 필체를 활용한 도시락을 선보이며 기부도 이어갔다. GS그룹 계열사, 호국보훈 릴레이 봉사 전개

GS리테일, 제39묘역 찾아 태극기 헌정·정화

GS25·GS칼텍스·GS글로벌도 추모 활동

이미지 확대 GS리테일 임직원들이 국립서울현충원에서 봉사활동을 한 뒤 단체사진을 촬영하고 있다. GS 제공 닫기 이미지 확대 보기 GS리테일 임직원들이 국립서울현충원에서 봉사활동을 한 뒤 단체사진을 촬영하고 있다. GS 제공

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GS그룹 계열사가 호국보훈의 달을 맞아 순국선열의 뜻을 기리는 릴레이 봉사활동을 전개하고 있다.GS리테일은 최근 GS25, GS샵, GS더프레시 등 전 사업부 임직원이 동참해 6·25 전쟁 희생자들이 잠든 제39묘역을 찾았다. 임직원들은 1000여 기의 묘비에 태극기를 헌정하고 헌화와 잡초 제거 등 주변 환경을 정비했다.GS25는 지난해 광복 80주년을 맞아 독립운동가 필체로 제작된 GS칼텍스의 ‘독립 서체’를 활용한 ‘광복 80주년 도시락’을 선보였으며, 수익금 일부는 독립유공자 후손을 위해 기부했다.GS칼텍스는 과거 독립운동을 지원했던 GS그룹의 이념을 바탕으로 ‘독립서체’ 캠페인을 진행했다. 윤봉길, 한용운, 김구, 윤동주, 안중근 등 독립운동가 5인의 필체를 디지털 폰트로 복원해 무료 배포하며 숭고한 희생정신을 되새겼다.GS글로벌은 지난달 서울 동작구 국립서울현충원을 찾았다. 임직원 40여명이 현충탑을 참배하고 묘역 정화 작업을 펼치며 호국영령을 기렸다.