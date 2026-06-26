에너지 인프라 투자 본격화하는 DL… 밸류체인 구축

이미지 확대 DL에너지 미국 나일즈 복합화력 발전소 전경. DL 제공 닫기 이미지 확대 보기 DL에너지 미국 나일즈 복합화력 발전소 전경. DL 제공

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DL그룹은 에너지 사업 개발·금융조달·운영을 담당하는 DL에너지, 그리고 국내외 플랜트·원전 EPC 수행 역량을 갖춘 DL이앤씨를 축으로 하는 에너지 사업 포트폴리오를 보유했다. 여기에 에너지 물류·트레이딩 기능을 담당하는 ㈜대림까지 포함하면 사업 개발·시공·운영·유통으로 이어지는 수직 통합 구조를 확보하고 있다.그 중심축인 DL에너지는 국내 민간 기업 중 유일하게 미국에서 가스복합발전소를 직접 투자·운영하는 디벨로퍼다. 미시간주 나일즈 발전소와 펜실베이니아 페어뷰 발전소를 성공적으로 가동하며 미국 전력거래소 최상위 공급자로서 그룹의 안정적인 캐시카우 역할을 한다.아울러 건설 부문의 DL이앤씨가 미국 SMR 선도 기업 엑스에너지와 ‘SMR 표준화 설계’ 계약을 체결하며 메가톤급 성과를 냈다.