코오롱인더스트리, 연구개발 역량 강화로 미래 성장 동력 확보

이미지 확대 코오롱인더스트리가 연구개발 조직을 재정비했다. 사진은 코오롱인더스트리 사옥 전경. 코오롱인더스트리 제공 닫기 이미지 확대 보기 코오롱인더스트리가 연구개발 조직을 재정비했다. 사진은 코오롱인더스트리 사옥 전경. 코오롱인더스트리 제공

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코오롱인더스트리는 연구개발(R＆D) 효율성을 높이기 위해 연구개발본부와 미래기술원을 통합하고, 기술 전략과 오픈 이노베이션을 전담할 ‘기술전략센터’를 신설했다고 26일 밝혔다.지난 4월엔 ENP사업부(구 코오롱ENP)를 통합했다. 코오롱인더스트리의 화학 소재 기술력에 ENP사업부의 엔지니어링 플라스틱 역량이 더해지면서 자동차·의료용 고강도 소재 개발이 한층 가속할 것으로 기대된다는 설명이다.R＆D 전 과정에 AI를 도입해 연구 효율성도 극대화했다. 반복적인 단순 작업은 AI에게 맡기고 연구원들은 미래 인사이트 도출에 집중하는 구조다. AI는 기획 단계의 정보 조사와 데이터 분석은 물론, 실험 단계에서 소재 시뮬레이션과 예측 모델을 활용한 검증까지 수행하며 고도화된 지식 자산화 체계를 구축하고 있다.이런 R＆D 혁신은 지난달 ‘제61회 발명의 날 기념식’ 대통령상 수상이라는 결실로 이어졌다. 이는 고기능성 핵심소재 개발과 특허권 확대 공로를 인정받은 결과라는 게 회사 관계자의 설명이다.