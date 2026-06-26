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롯데백화점, ‘2026 여름 정기 세일’ 진행… 최대 40% 할인

입력 2026-06-26 08:15
수정 2026-06-26 08:15
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서울 중구 롯데백화점 본점 9층 매장에서 쇼핑객들이 여름 의류를 살펴보고 있다. 롯데백화점 제공
서울 중구 롯데백화점 본점 9층 매장에서 쇼핑객들이 여름 의류를 살펴보고 있다. 롯데백화점 제공


롯데백화점이 다음달 12일까지 전 매장에서 ‘2026 여름 정기 세일’을 진행한다고 26일 밝혔다. 패션, 스포츠, 리빙 등 400여개 브랜드가 참여해 상반기 최대 규모의 할인 혜택을 제공한다.

이번 세일의 최대 할인율은 40%다. 구매 금액에 따라 최대 15%를 롯데상품권으로 주는 사은 행사도 함께 진행한다.

패션 상품군에서는 톰브라운, 자크뮈스 등 해외 럭셔리 브랜드와 루에브르, 레이브 등 인기 K패션 브랜드의 신상품을 최대 40% 할인가에 만날 수 있다. 휴가철을 겨냥해 나이키스윔, 아레나 등 비치웨어도 최대 20% 할인하며, 동탄점과 잠실 롯데월드몰에서는 스윔웨어 특화 팝업스토어를 순차적으로 선보인다.

여름 장마철과 열대야를 대비한 기획전도 풍성하다. 잠실 롯데월드몰에서는 ‘빈폴×헌터’ 컬래버 팝업을 열고 한정판 레인부츠를 특별가에 판매한다. 본점에서는 ‘크록스‘ 워터 슈즈를 최대 30% 할인하며, 리빙관에서는 여름 기능성 침구를 최대 60% 할인가에 내놓는다.

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