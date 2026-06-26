롯데백화점, ‘2026 여름 정기 세일’ 진행… 최대 40% 할인

이미지 확대 서울 중구 롯데백화점 본점 9층 매장에서 쇼핑객들이 여름 의류를 살펴보고 있다. 롯데백화점 제공 닫기 이미지 확대 보기 서울 중구 롯데백화점 본점 9층 매장에서 쇼핑객들이 여름 의류를 살펴보고 있다. 롯데백화점 제공

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롯데백화점이 다음달 12일까지 전 매장에서 ‘2026 여름 정기 세일’을 진행한다고 26일 밝혔다. 패션, 스포츠, 리빙 등 400여개 브랜드가 참여해 상반기 최대 규모의 할인 혜택을 제공한다.이번 세일의 최대 할인율은 40%다. 구매 금액에 따라 최대 15%를 롯데상품권으로 주는 사은 행사도 함께 진행한다.패션 상품군에서는 톰브라운, 자크뮈스 등 해외 럭셔리 브랜드와 루에브르, 레이브 등 인기 K패션 브랜드의 신상품을 최대 40% 할인가에 만날 수 있다. 휴가철을 겨냥해 나이키스윔, 아레나 등 비치웨어도 최대 20% 할인하며, 동탄점과 잠실 롯데월드몰에서는 스윔웨어 특화 팝업스토어를 순차적으로 선보인다.여름 장마철과 열대야를 대비한 기획전도 풍성하다. 잠실 롯데월드몰에서는 ‘빈폴×헌터’ 컬래버 팝업을 열고 한정판 레인부츠를 특별가에 판매한다. 본점에서는 ‘크록스‘ 워터 슈즈를 최대 30% 할인하며, 리빙관에서는 여름 기능성 침구를 최대 60% 할인가에 내놓는다.