아모레퍼시픽 ‘아토베리어365’ 피부 장벽 튼튼하게… 민감 피부에 딱이야

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아모레퍼시픽의 더마 브랜드 에스트라가 민감성 속건조 피부를 위한 ‘아토베리어365 하이드로 수딩크림’(왼쪽)과 ’아토베리어365 캡슐 토너’(오른쪽)를 출시하고 본격적인 판매에 돌입했다. 이번 신제품은 세안 직후 첫 단계부터 피부 장벽을 다져주는 토너와 강력해진 수분력의 수딩크림으로 구성돼 장벽 보습 솔루션을 한층 강화했다.시장에서 좋은 반응을 얻고 있는 ‘하이드로 수딩크림’은 민감 수부지 피부에 최적화된 제품이다. 특허 기술인 압축 히알루론산을 적용해 기존 대비 흡수율을 5배 높였으며 인체적용시험을 통해 피부 10층 깊이까지 속수분이 전달되는 효과를 확인했다. 특히 기존과 동일한 가격에 용량을 20㎖ 늘려 소비자 혜택을 더한 것이 강점이다.함께 선보인 ‘캡슐 토너’는 약산성 토닝 워터에 세라마이드 캡슐을 더해 세안 후 예민해진 피부를 진정시킨다. 시험 결과 사용 직후 피부 수분량은 33% 증가하고 장벽 손상은 93% 즉시 개선되는 효과를 보였다. 해당 신제품 2종은 올리브영을 시작으로 주요 온·오프라인 매장에서 만나볼 수 있다.