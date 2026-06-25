한국P＆G ‘페브리즈·다우니’, 장마철 화장실·빨래 냄새 ‘제로’

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평년보다 기온이 높고 강수량이 많을 것으로 예고된 올여름, 실내에 머무는 시간이 길어지면서 화장실과 빨래 등 일상 속 냄새 관리에 대한 소비자들의 고민이 깊어지고 있다. 이에 한국P＆G는 냄새 원인 분자를 근본적으로 제어해 실내 환경을 쾌적하게 유지해 주는 맞춤형 탈취·보습 솔루션을 선보였다.여름철 악취에 가장 취약한 공간인 화장실을 겨냥한 ‘페브리즈 비치형 화장실용’(사진)은 하수구 냄새, 물비린내, 용변 냄새 등 3대 원인을 덮지 않고 근본적으로 탈취한다. 비치 후 최대 60일간 효과가 지속되며 최근 추가된 향을 포함해 총 6종의 라인업을 갖춰 취향에 따른 선택의 폭을 넓혔다.여름철 빨래 고민을 해결해 줄 ‘다우니 실내건조 섬유유연제’는 강력한 악취 제거 솔루션을 적용해 장마철 실내 건조 시 발생하는 퀴퀴한 냄새 성분을 효과적으로 제거한다. 신제품 ‘코튼 앤 프레시 비누’ 향을 비롯해 총 3종으로 구성돼 하루 종일 보송보송한 햇빛 향기를 선사한다.