누구나홀딱반한닭 ‘바사칸닭’ 아침부터 만석… 월드컵 특수 통했다

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본격적인 여름 치맥 시즌과 북중미 월드컵 특수가 맞물리면서 외식업계가 활기를 띠는 가운데, 캐주얼 치킨펍 ‘누구나홀딱반한닭’의 매출이 가파르게 상승하고 있다. 상반기 히트상품으로 꼽히는 대표 메뉴 ‘바사칸닭’(사진)과 생맥주 매출은 지난 5월 전월 대비 15% 상승한 데 이어 6월까지 매월 두 자릿수 성장세를 이어가며 여름 스포츠 특수를 제대로 누리고 있다.특히 이번 월드컵 기간에는 이른 오전 경기 시간에 맞춰 조기 영업을 감행한 일부 가맹점들이 조별리그 3차전 내내 만석 행진을 기록하며 주목을 받았다. 기름기 없이 오븐에 구워내 이른 아침 시간대에도 부담 없이 담백하게 즐길 수 있다는 차별점이 직장인들과 축구 팬들의 취향을 정확히 저격했다는 분석이다. 여기에 지난 3월 KBO 프로야구단 한화이글스와 공식 스폰서십을 체결하는 등 적극적인 스포츠 마케팅을 전개하고 있다. 대형 스포츠 이벤트의 열기에 오븐치킨 특유의 건강함이 시너지를 내면서 여름 치맥 시장의 흥행 판도를 새롭게 바꾸고 있다는 평가다.