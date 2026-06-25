카스 제로, 맥주 풍미·청량감 UP… 논알코올도 접수 완료

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오비맥주 ‘카스’가 14년째 독주 중인 전통 맥주 시장을 넘어 최근 급성장 중인 논알코올 음료 시장까지 장악하며 양대 시장 동시 1위 달성에 청신호를 켰다. 올해 1분기 닐슨 통계에 따르면 ‘카스 프레시’는 가정시장에서 49.7%의 압도적인 점유율로 1위를 기록, 2위 브랜드와 4배 이상의 격차를 벌리며 국민 맥주 위상을 공고히 했다.이러한 브랜드 파워를 바탕으로 카스는 논알코올 시장에서도 판도를 흔들고 있다. 후발 주자로 진입했음에도 불구하고 올해 1분기 판매액 기준 제조사별 점유율 40.31%를 기록하며 논알코올 카테고리 정상에 올랐다. 특히 올해 5월에는 알코올 제거 공법을 업그레이드해 맥주 본연의 청량감을 살린 ‘카스 제로’(사진)를 리뉴얼 출시하며 포트폴리오를 한층 강화했다.업계에서는 카스가 라이트 맥주부터 논알코올까지 동시에 지배력을 갖춘 유일한 브랜드로 진화하고 있다고 평가한다. 오비맥주 관계자는 “기존 주류 시장의 성공 방정식을 논알코올 영역까지 확장해 메가 브랜드로 자리매김할 것”이라고 전했다.