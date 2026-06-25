하이트진로 ‘참이슬 후레쉬’ 도수 15.7도 리뉴얼… 깨끗한 소주맛 완성

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하이트진로가 변화하는 소비자 선호와 주류 시장 트렌드에 맞춰 국내 대표 소주 브랜드인 ‘참이슬 후레쉬’(사진)의 주질 리뉴얼을 단행했다. 이번 리뉴얼은 지난 2024년 브랜드 전면 리뉴얼 이후 약 2년 4개월만으로 최근 저도화 흐름이 강해진 주류 시장 환경에 선제적으로 대응하기 위해 기획됐다.이에 따라 참이슬 후레쉬의 알코올 도수는 기존 16도에서 15.7도로 0.3도 낮아진다. 하이트진로는 지속적인 소비자 조사와 다각적인 연구·테스트를 거쳐 도수를 낮추면서도 깨끗한 음용감과 소주 본연의 맛을 살린 최적의 주질을 완성했다고 밝혔다.지난 1998년 출시 이후 올해 5월까지 누적 판매량 413억병을 돌파한 참이슬은 시장 변화에 발 빠르게 대응하며 국가대표 소주 자리를 지켜왔다. 이번 리뉴얼 제품은 이달 중순부터 전국 유통채널에 순차적으로 출시됐다. 회사 관계자는 “앞으로도 소비자 의견을 적극 반영해 참이슬만의 깨끗한 브랜드 가치를 강화할 것”이라고 말했다.