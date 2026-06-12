청호나이스, 네이버 ‘브랜드데이’ 진행… 최대 54.5만 포인트 쏜다

세줄 요약 청호나이스가 14일 네이버 쇼핑에서 브랜드데이를 열고 여름철 고객 감사 행사를 진행한다. 얼음정수기, 공기청정기, 매트리스, 비데 등 전 제품을 대상으로 최대 50만 포인트와 네이버 지원, 포토리뷰 혜택을 더해 최대 54만5000포인트를 제공한다. 렌털 고객은 렌털료 면제나 반값 할인, 일시불 구매자는 할인 쿠폰을 받는다. 네이버 쇼핑 브랜드데이 진행

전 제품 대상 포인트·할인 혜택

라이브 방송으로 기능 소개

이미지 확대 청호나이스 ‘브랜드데이’ 프로모션 홍보 배너. 청호나이스 제공 닫기 이미지 확대 보기 청호나이스 ‘브랜드데이’ 프로모션 홍보 배너. 청호나이스 제공

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청호나이스는 오는 14일 네이버 쇼핑에서 ‘브랜드데이’ 프로모션을 진행한다고 12일 밝혔다. 이번 행사는 본격적인 여름철을 맞아 고객 감사의 의미를 담아 마련됐으며, 지난 3월 출시한 얼음정수기를 비롯해 공기청정기, 매트리스, 비데 등 전 제품군을 대상으로 열린다.행사 당일 제품 구매자에게 제품별로 최대 50만 포인트를 제공한다. 얼음정수기 ‘The M’과 ‘뉴 아이스트리’는 50만 포인트, 공기청정기 ‘서밋 타워’는 40만 포인트, 냉온정수기 ‘뉴 러블리트리’는 30만 포인트다. 여기에 네이버 지원 혜택 3만 포인트와 포토리뷰 작성 시 제공되는 1만 5000포인트를 더하면 최대 54만 5000포인트의 혜택을 받을 수 있다.구매 방식에 따른 혜택도 마련했다. 렌털 고객에게는 최대 3개월 렌털료 면제 또는 최대 15개월 렌털료 반값 할인 혜택을 제공하며, 일시불 구매자에게는 최대 15% 할인 쿠폰을 지급하는 특별 행사도 진행한다.브랜드데이 당일 오전 11시와 오후 7시에는 네이버 쇼핑 라이브 방송도 열린다. 방송에서는 청호나이스 주요 제품의 기능과 위생 관리 노하우를 실시간으로 소개할 예정이다.이번 프로모션 대표 제품인 얼음정수기 ‘The M’은 가로 19.5㎝, 깊이 43㎝의 슬림한 크기로 공간 활용성을 높인 것이 특징이다. 하루 최대 6.7㎏, 약 770개의 얼음을 생산할 수 있는 제빙 성능을 갖췄으며, 사용 목적에 따라 7g·9g·11g 등 3단계로 얼음 크기를 조절할 수 있다.