삼성, 10년간 3600개사에 ‘스마트공장’ 지원… 매출 24%·고용 26%↑

세줄 요약 삼성전자가 2015년부터 추진한 스마트공장 지원사업으로 3600여개 중소기업의 제조 혁신을 도왔다. 도입 기업은 매출 23.7%, 고용 26.0%, R&D 투자 36.8%가 늘었고, 만족도도 높아졌다. 최근에는 AI·데이터 기반 3.0 사업으로 고도화를 지원한다. 스마트공장 지원 10년, 중소기업 3600곳 혁신

도입 기업 매출·고용·R&D 투자 동반 증가

AI 기반 3.0 사업으로 지역 균형발전 지원

이미지 확대 지난해 10월 21일 서울 코엑스에서 열린 ‘삼성전자 스마트공장 지원사업 10주년 기념행사’. 지난 10년간 ‘스마트공장’을 도입한 3600여개 기업은 평균적으로 매출액 23.7%, 고용 26.0%, R＆D 투자 36.8%가 각각 증가한 것으로 나타났다. 삼성전자 제공 닫기 이미지 확대 보기 지난해 10월 21일 서울 코엑스에서 열린 ‘삼성전자 스마트공장 지원사업 10주년 기념행사’. 지난 10년간 ‘스마트공장’을 도입한 3600여개 기업은 평균적으로 매출액 23.7%, 고용 26.0%, R＆D 투자 36.8%가 각각 증가한 것으로 나타났다. 삼성전자 제공

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삼성전자가 ‘같이 나누고 함께 성장한다’는 동행 철학을 바탕으로 추진해 온 ‘스마트공장 구축 지원사업’이 국내 중소기업의 경쟁력을 끌어올리는 든든한 버팀목 역할을 하고 있다. 대기업의 제조 노하우를 이식받은 지방 중소기업들이 위기를 극복하고 강소기업으로 도약하는 한편, 지자체가 바통을 이어받아 지역 주도형 생태계를 만드는 선순환으로 진화하는 모습이다.삼성은 2015년 경북 지역 중소기업을 대상으로 ‘스마트공장 1.0’을 시작한 이래 누적 3600여개 기업의 제조 현장 혁신을 도왔다. 20년 이상 경력을 가진 전문위원 160여명이 현장에 두 달간 상주하며 맞춤형 솔루션을 제공한 결과다.실제 수혜 기업들의 성과는 지표로 증명된다. 중소기업중앙회에 따르면 스마트공장을 도입한 기업들은 평균적으로 ▲매출액 23.7% ▲고용 26.0% ▲R＆D 투자 36.8%가 각각 증가한 것으로 나타났다. 도입 기업의 만족도 역시 2019년 86.2%에서 지난해 93.8%로 꾸준히 상승했다.충남 홍성군의 식품기업 백제가 대표적인 성공 사례로 꼽힌다. 떡국과 쌀국수 등을 생산하는 이 기업은 스마트공장 도입 후 수작업 공정을 자동화하며 생산성을 33% 끌어올렸다. 이를 발판 삼아 현재 20여개국에 수출하는 강소기업으로 성장했다. 김철유 백제 대표는 “생산성이 비약적으로 늘고 해외 시장이 개척되면서 올해는 매출 460억원 돌파를 바라보고 있다”고 전했다.삼성은 2023년부터 인공지능(AI)과 데이터 기술을 접목한 ‘스마트공장 3.0’ 사업을 전개하고 있다. 단순 자동화를 넘어 제조 현장의 데이터를 실시간으로 수집·분석해 불량을 예측하는 지능형 공장 구축이 골자다. 삼성은 매년 100억원씩 3년간 총 300억원을 투자해 600개 중소기업의 고도화를 지원 중이다.특히 인구소멸 위험 지역에 있는 중소기업을 우선 지원하며 국토 균형발전에도 기여하고 있다. 협력 지자체는 2024년 경남, 광주, 부산 등 6곳에서 지난해 강원, 대구 등이 추가되며 총 10곳으로 확대됐다.