지문 등록부터 호루라기 목걸이까지… 포스코, 경찰청과 손잡고 아동 안전망 구축

세줄 요약 포스코가 ‘실종 아동의 날’ 20주년을 맞아 경기북부경찰청과 아동 실종 예방 캠페인 ‘스틸 버디’를 열었다. 파주 행사에서는 실종 예방 교육, 퀴즈, 지문등록, 미아방지 목걸이 제작을 진행했다. 호루라기 목걸이와 안전동화책도 활용했다. 아동 실종 예방 캠페인 ‘스틸 버디’ 전개

파주서 교육·지문등록·목걸이 제작 운영

호루라기 목걸이와 안전동화책 활용 계획

이미지 확대 포스코의 미아방지용 호루라기 목걸이 ‘호루루’를 착용한 어린이들. 포스코 제공 닫기 이미지 확대 보기 포스코의 미아방지용 호루라기 목걸이 ‘호루루’를 착용한 어린이들. 포스코 제공

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포스코가 ‘실종 아동의 날’(5월 25일) 20주년을 맞아 경기북부경찰청과 함께 아동 실종 예방을 위한 사회 안전망 확충 캠페인 ‘스틸 버디’(Steel Buddy)를 전개했다고 27일 밝혔다.이번 캠페인은 포스코 철강의 단단한 이미지와 호루라기 소리를 활용해 아동 실종·유괴 등 사회적 문제를 예방하고자 기획됐다.첫 행사는 지난 23일부터 25일까지 사흘간 롯데프리미엄아울렛 파주점에서 열렸다. 현장에서는 ▲아동 대상 실종 예방 교육 및 퀴즈 ▲포스코 철강재를 활용한 미아방지 목걸이 제작 및 각인 서비스 ▲경기북부경찰청 주관 아동 사전 지문등록 코너 등이 운영됐다.특히 포스코가 자체 제작한 미아방지 호루라기 목걸이 ‘호루루’는 위기 상황 시 아동이 직접 호루라기를 불어 주변에 도움을 요청할 수 있도록 설계됐다. 또한, 포스코 캐릭터 ‘포석호’를 주인공으로 한 안전동화책을 제작해 현장 교육 자료로 활용하고, 향후 전국 보육기관 등에 온라인으로 배포할 예정이다.포스코는 파주 행사를 시작으로 오는 9월까지 포항, 광양, 송도 등 주요 사업장 인근 지역으로 캠페인을 순차적으로 확대한다는 계획이다.