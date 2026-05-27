LG에너지솔루션, 북미 ‘ESS 생산 거점’ 확대… 시장 선점 속도

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LG에너지솔루션 ESS 전력망 제품 이미지. LG에너지솔루션 제공
LG에너지솔루션이 북미 지역에 대규모 에너지저장장치(ESS) 생산 네트워크를 잇달아 구축하고 있다. 최근 합작법인 얼티엄셀즈가 미국 테네시 공장에서 ESS용 리튬인산철(LFP) 배터리 양산에 돌입하면서, 북미에만 총 5개의 ESS 생산 거점을 확보하게 됐다.
현재 가동 중인 미시간 홀랜드, 캐나다 넥스트스타 공장에 이어 올해 테네시, 미시간 랜싱, 오하이오 혼다 합작공장까지 본격 가동 및 라인 전환에 들어감으로써 빠르게 증가하는 북미 ESS 수요를 선점해 나간다는 방침이다. 이들 공장은 전기차(EV)와 ESS 배터리를 동시에 생산하는 ‘복합 제조 거점’으로 운영된다.
아울러 LG엔솔은 올해 말까지 글로벌 ESS 생산능력을 60GWh 이상으로 두 배 이상 확대한다. 올해 신규 수주는 사상 최대였던 지난해(90GWh) 수준을 넘어설 것으로 기대된다.
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LG에너지솔루션의 북미 ESS 생산 거점 개수는?