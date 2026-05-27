HS효성첨단소재, 탄소섬유로 장애인 스포츠 지원… 우승 밑거름

이미지 확대 조현상(오른쪽) HS효성 부회장이 장애인 사이클 국가대표 박찬종 선수에게 탄소섬유 의족을 전달하고 있다. HS효성 제공 닫기 이미지 확대 보기 조현상(오른쪽) HS효성 부회장이 장애인 사이클 국가대표 박찬종 선수에게 탄소섬유 의족을 전달하고 있다. HS효성 제공

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HS효성첨단소재의 앰배서더인 장애인 사이클 국가대표 박찬종 선수가 최근 필리핀에서 열린 ‘2026 아시아트랙선수권대회’ 3㎞ 개인추발에서 한국 신기록을 갈아치우며 금메달을 목에 걸었다. 이어 1㎞ 독주, 200m 스프린트, 제외경기, 스크래치 종목까지 석권하며 대회 5관왕이라는 대기록을 달성했다.이번 쾌거의 숨은 주역은 박 선수의 다리가 돼준 ‘탄소섬유 특수 의족’이다. 2022년 교통사고로 왼쪽 다리를 잃은 박 선수는 기존 금속 의족의 무게 탓에 장시간 페달링 시 신체에 큰 무리를 겪어왔다.이런 고충을 접한 HS효성첨단소재는 철에 비해 무게는 4분의 1에 불과하지만 강도는 10배, 탄성은 7배에 달하는 탄소섬유 기술을 활용해 전격 지원에 나섰다. 이번 의족은 HS효성첨단소재의 탄소섬유 기술과 전북대학교병원 탄소소재의료기기개발지원센터의 성형 가공 기술을 접목해 제작됐다. 특히 박 선수의 신체 구조를 반영한 맞춤형으로 설계돼, 무게를 획기적으로 줄이고 신체와 자전거가 일체화된 최적의 퍼포먼스를 구현해 냈다.