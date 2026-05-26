KT ‘사장이지’ 10만 돌파… ‘근태관리’ 기능 추가

이미지 확대 KT 모델들이 소상공인 플랫폼 ‘사장이지’를 소개하고 있다. KT 제공 닫기 이미지 확대 보기 KT 모델들이 소상공인 플랫폼 ‘사장이지’를 소개하고 있다. KT 제공

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KT의 소상공인 전용 통합 플랫폼 ‘사장이지’가 출시 11개월 만에 가입자 10만명을 돌파했다. KT는 이에 맞춰 소상공인들의 매장 운영 효율을 높여줄 ‘근태관리’ 서비스를 새로 도입한다고 26일 밝혔다.지난해 6월 출시한 사장이지는 매장 운영, 사업 성장, AI 지원 등 분산돼 있던 기능을 앱 하나로 통합 제공하며 소상공인들의 호응을 얻었다.새롭게 추가되는 근태관리 서비스는 ▲직원 출퇴근 기록 및 근무시간 관리 ▲자동 급여 계산 및 급여명세서 모바일 발급 ▲오늘의 할 일 공유 등 소규모 매장에 꼭 필요한 인사관리(HR) 기능을 담았다. 이용료는 월 9900원이다.KT는 가입자 10만명 돌파를 기념해 오는 12월까지 앱 가입 시 3개월 무료 이용 혜택을 주며, 하이오더·AI전화 등 KT 소상공인 상품 이용자에게도 3개월 무상 혜택을 제공한다.