이마트, 폐플라스틱 64t 수거… 안동 산불 복원 지원

이미지 확대 지난달 25일 열린 ‘가플지우 협약식’. 이마트 제공 닫기 이미지 확대 보기 지난달 25일 열린 ‘가플지우 협약식’. 이마트 제공

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이마트가 자원순환 확대와 산림 복원을 골자로 한 친환경 상생 행보를 이어가고 있다.이마트는 지난달 25일 대표 자원순환 캠페인 ‘가플지우(가져와요 플라스틱, 지켜가요 우리 바다) 협약식’을 열고 참여 기관을 총 19개로 확대했다. 올해부터는 재활용이 까다로운 저품질 폐플라스틱까지 수거해 업사이클링 제품으로 제작, 지역사회에 환원하는 구조를 강화했다. 이마트가 매장에서 수거한 폐플라스틱은 총 64t에 달하며, 이 중 일부는 이마트 장바구니로 재활용돼 매장에서 사용된다.바다에 이어 산림 복원에도 나섰다. 이마트는 사단법인 미래숲 등과 손잡고 경북 안동시 산불 피해지역에 ‘내일의 숲’을 조성, 아까시나무 9000본을 심었다. 아까시나무를 통해 조기 산림 복원과 탄소 저감을 노리는 한편, 최근 급감한 꿀벌 개체수 보호 등 생물다양성 회복에도 기여할 전망이다.