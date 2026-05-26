LG생활건강, 친환경 교육 ‘빌쓰지’ 충청 지역으로 확대

이미지 확대 청주 생명중 학생들이 ‘빌려쓰는 지구스쿨’ 수업을 하고 있다. LG생활건강 제공 닫기 이미지 확대 보기 청주 생명중 학생들이 ‘빌려쓰는 지구스쿨’ 수업을 하고 있다. LG생활건강 제공

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LG생활건강의 대표 ESG 교육 프로그램인 ‘빌려쓰는 지구스쿨’(이하 빌쓰지)이 올해부터 충청 지역으로 확대 운영된다.LG생활건강은 최근 청주 생명중학교에서 올해 첫 수업을 진행했다. 그동안 서울·경기 지역에만 국한됐던 해당 프로그램이 충청권에서 열리는 것은 이번이 처음이다. 올 연말까지 충청 지역 32개 중학교에서 학생 5000여명을 대상으로 방문 체험 수업이 이뤄진다.2013년 환경단체 ‘에코나우’와 함께 첫선을 보인 빌쓰지는 지금까지 전국 530여개 학교에서 9만명이 넘는 학생이 참여했다.수업은 세안, 양치, 분리배출 등 일상 속 친환경 생활습관 과목과 뷰티·향 전문가 등 진로 탐색 과목으로 구성된다. 참여 학교는 6개 과목을 선택해 자유학년제 정규 수업으로 진행하며, 모의 마트 등 실습형 프로그램도 함께 체험한다.