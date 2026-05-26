70대도 챗GPT 쉽게… 카카오, 시니어 AI 교육 확대

이미지 확대 카카오임팩트재단의 ‘2026 찾아가는 시니어 디지털 스쿨’. 카카오 제공 닫기 이미지 확대 보기 카카오임팩트재단의 ‘2026 찾아가는 시니어 디지털 스쿨’. 카카오 제공

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카카오의 기업재단 카카오임팩트가 시니어를 대상으로 한 인공지능(AI) 및 디지털 교육을 본격화한다.재단은 올해 전국 150개 시니어 기관에서 약 3000명을 대상으로 ‘2026 찾아가는 시니어 디지털 스쿨’을 가동한다고 26일 밝혔다.올해 프로그램은 시니어 눈높이에 맞춘 ‘생활 밀착형 AI 교육’이 핵심이다. 상반기에는 카카오톡·카카오맵 등 필수 앱 활용법과 함께 ‘챗지피티 포 카카오’(ChatGPT for Kakao) 교육을 새롭게 도입한다. 과기정통부 주최 경진대회와 연계한 ‘AI 골든벨’ 등 참여형 프로그램도 함께 운영한다. 하반기에는 금융사기 예방과 안전한 디지털 금융 활용을 위한 ‘사각사각 페이스쿨’이 이어진다.현장 교육을 위해 AI 역량을 갖춘 전문 강사인 ‘시니어 티처’ 120명이 전국 각지에 투입돼 노인 일자리 창출에도 기여한다.