현대백화점, 농촌 스타트업에 MD·유통 노하우 ‘재능기부’

이미지 확대 현대백화점그룹 본사 사옥 전경. 현대백화점그룹 제공 닫기 이미지 확대 보기 현대백화점그룹 본사 사옥 전경. 현대백화점그룹 제공

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현대백화점그룹은 농림축산식품부가 주관하는 ‘농촌창업 경진대회’ 참가 기업을 대상으로 재능 기부에 나선다고 21일 밝혔다.농촌창업 경진대회는 농식품부가 농촌 자원을 활용한 우수 창업기업을 선정해 성장을 돕고, 농촌창업을 활성화하기 위해 개최하는 행사다.현대백화점그룹은 이번 대회에서 뽑힌 총 15개 팀을 대상으로 현대백화점 MD·마케팅 실무 전문가들의 맞춤형 멘토링과 워크숍을 진행하고, 시제품 개발을 지원한다.나아가 상품성이 뛰어난 우수 제품은 백화점 팝업스토어 운영이나 온라인몰 입점 등 그룹의 온오프라인 유통 채널을 활용한 판로 지원도 검토한다는 계획이다. 아이디어가 실제 사업으로 이어져 지역 경제 활성화의 선순환을 만들겠다는 취지다.