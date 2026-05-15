락앤락, UNGC 가입… “글로벌 ESG 경영 강화”

세줄 요약 락앤락이 세계 최대 지속가능성 이니셔티브인 UNGC에 가입해 ESG 경영 강화에 나섰다. UNGC 10대 원칙을 경영 전반에 반영하고, 책임 있는 소비와 생산·기후변화 대응·생태계 보호 등 SDGs 연계 환경 활동을 고도화한다. 락앤락, UNGC 가입으로 ESG 경영 강화 선언

UNGC 10대 원칙 반영한 경영 체계 구축

기후대응·생태계 보호 등 환경 활동 고도화

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락앤락이 세계 최대 규모의 기업 지속가능성 이니셔티브인 ‘유엔글로벌콤팩트’(UNGC)에 가입하며 ESG(환경·사회·지배구조) 경영 강화에 나섰다.15일 서울 중구 UNGC 한국협회에서 열린 가입증서 전달식에는 안성일 락앤락 CHRO 전무와 유연철 UNGC 한국협회 사무총장 등 양측 주요 관계자들이 참석했다.UNGC는 전 세계 160여개국 2만 5000여개 기업·기관이 참여해 인권, 노동, 환경, 반부패 분야의 10대 원칙을 준수하고 유엔 지속가능발전목표(SDGs) 달성을 지원하는 기구다.락앤락은 이번 가입을 기점으로 UNGC 10대 원칙을 경영 전반에 이식한다. 특히 ▲책임 있는 소비와 생산 ▲기후변화 대응 ▲해양 및 육상 생태계 보호 등 SDGs와 연계된 환경 경영 활동을 한층 고도화한다는 방침이다.유연철 UNGC 한국협회 사무총장은 “락앤락의 가입을 진심으로 환영한다”며 “ESG 경영을 통한 기업 경쟁력 강화와 지속가능발전목표 달성에 선도적인 역할을 해주길 기대한다”고 말했다.안성일 락앤락 전무는 “이번 가입은 글로벌 기준에 부합하는 경영 체계를 확립하는 중요한 이정표가 될 것”이라면서 “앞으로도 환경과 사람을 최우선 가치로 삼아 사회적 책임을 다하는 경영 활동을 확대하겠다”고 밝혔다.한편, 락앤락은 ‘환경과 사람을 생각하는 기업’이라는 슬로건 아래 온실가스 감축, 친환경 소재 및 포장재 도입 등 기후 위기 대응에 앞장서고 있다. 매년 지속가능경영보고서를 발간해 성과를 투명하게 공개하며 독자 및 이해관계자들과 소통을 이어가고 있다.