청호나이스, 창립 33주년 기념 ‘나이스위크’ 진행… 렌털로 면제·할인 혜택 제공

세줄 요약 청호나이스가 창립 33주년을 기념해 9일부터 15일까지 네이버 공식 브랜드스토어에서 ‘나이스위크’ 기획전을 진행했다. 정수기, 공기청정기, 비데, 안마의자, 매트리스 등을 대상으로 포인트, 렌털료 면제, 할인 쿠폰 혜택을 제공했다. 창립 33주년 맞아 나이스위크 기획전 진행

정수기·공기청정기 등 렌털·구매 혜택 제공

슬림형 얼음정수기 더 엠, 위생 기능 강화

이미지 확대 청호나이스 창립 33주년 기념 ‘나이스위크’ 행사 포스터. 청호나이스 제공 닫기 이미지 확대 보기 청호나이스 창립 33주년 기념 ‘나이스위크’ 행사 포스터. 청호나이스 제공

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청호나이스가 창립 33주년을 맞아 고객 감사 프로모션에 나선다.청호나이스는 오는 9일부터 15일까지 네이버 공식 브랜드스토어에서 창립 33주년 기념 기획전 ‘나이스위크’를 진행한다고 8일 밝혔다.이번 행사에서는 정수기, 공기청정기, 비데, 안마의자, 매트리스 등 주요 제품군을 대상으로 포인트 지급과 렌털료 면제, 할인 쿠폰 등 다양한 혜택을 제공한다. 행사 기간 제품 구매자에게는 제품별 조건에 따라 최대 20만 포인트 혜택이 주어진다. 또 최대 3개월 렌털료 면제, 일시불 제품 최대 15% 할인 쿠폰, 포토리뷰 작성 시 최대 4만 포인트 지급 등의 혜택도 마련했다.대표 제품으로는 지난 3월 출시한 얼음정수기 신제품 ‘더 엠’(The M)이 꼽힌다. 이 제품은 부피 기준 국내 최소 크기를 구현한 슬림형 얼음정수기로, 기존 자사 동급 모델 대비 부피를 40% 줄인 것이 특징이다. 하루 최대 6.7㎏, 약 770알의 얼음을 생산할 수 있으며 7·9·11g 등 3단계 얼음 크기 조절 기능도 지원한다.위생 관리 기능도 강화했다. 얼음 트레이와 직수 유로, 코크 전해수 살균 기능을 적용했으며 얼음 저장고 UV 케어 기능도 탑재했다.청호나이스 관계자는 “창립 33주년을 맞아 고객 성원에 보답하고자 기획전을 마련했다”며 “앞으로도 고객의 일상에 필요한 제품과 서비스를 합리적인 혜택과 함께 선보이며 토탈 라이프케어 기업으로서 고객 접점을 확대해 나가겠다”고 말했다.