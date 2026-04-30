‘너만 산이냐’부터 ‘오지객’까지… 마운틴TV 5월 프로그램 풍성

세줄 요약 마운틴TV가 5월을 맞아 여행·산행 프로그램을 풍성하게 편성한다. ‘너만 산이냐 나도 산이다’는 여수 영취산의 진달래와 전국 명산을 소개하고, ‘오지객’은 윤택과 함께 정선 오지 마을을 찾으며, ‘딱이다 산악회’는 초보 등산객 사연에 맞는 산악회를 연결한다. 마운틴TV, 5월 여행·산행 프로그램 대거 편성

‘너만 산이냐’ 영취산 진달래와 전국 명산 소개

‘오지객’·‘딱이다 산악회’로 오지와 산행 확장

이미지 확대 다음달 2일 방영될 전남 여수 영취산 편 ‘김PD의 너만 산이냐 나도 산이다’ 영상화면 갈무리. 닫기 이미지 확대 보기 다음달 2일 방영될 전남 여수 영취산 편 ‘김PD의 너만 산이냐 나도 산이다’ 영상화면 갈무리.

이미지 확대 다음달 1일 첫 방송되는 ‘오지객’ 영상화면 갈무리. 닫기 이미지 확대 보기 다음달 1일 첫 방송되는 ‘오지객’ 영상화면 갈무리.

이미지 확대 다음달 24일부터 다시 시청자를 만나는 ‘딱이다 산악회’ 영상화면 갈무리. 닫기 이미지 확대 보기 다음달 24일부터 다시 시청자를 만나는 ‘딱이다 산악회’ 영상화면 갈무리.

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마운틴TV는 5월을 맞아 다양한 여행·산행 프로그램을 편성하고, 계절에 어울리는 콘텐츠를 선보인다고 30일 밝혔다.먼저 ‘김PD의 너만 산이냐 나도 산이다’는 봄 산행의 대표적인 풍경을 담은 다양한 산들이 소개될 예정이다. 다음달 2일에는 전남 여수 영취산을 배경으로, 능선을 따라 펼쳐진 진달래 군락과 탁 트인 전망이 어우러진 산행이 그려진다. 분홍빛으로 물든 산자락과 바위 능선을 따라 이어지는 코스, 정상에서 내려다보는 풍경 등 봄 산행의 매력을 생생하게 전달한다. 이와 함께 함양 백운산, 삼척 쉰움산, 고창 호암산, 진도 여귀산 등 전국 각지의 산들이 순차적으로 방송된다.다음달 1일 첫 방송되는 ‘오지객’은 전국의 오지와 섬마을을 찾아가는 여행 프로그램으로, 월요일부터 금요일까지 오후 6시에 방송된다. ‘나는 자연인이다’로 익숙한 윤택이 출연하며, 첫 회에서는 강원도 정선의 오지 마을을 찾아 지역의 풍경과 삶을 담아낼 예정이다.또한 시청자의 산행 고민을 바탕으로 산악회를 매칭해주는 ‘딱이다 산악회’가 다음달 24일부터 편성으로 다시 시청자를 만난다. 매주 일요일 오후 6시 30분 방송된다. 이날 방송에서는 강화 백운산을 배경으로 초보 등산객의 사연을 바탕으로 한 산행이 진행된다. 박형민이 함께하며 사연자에게 적합한 산악회를 연결해 실제 산행에 나선다.