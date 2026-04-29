롯데백화점, 파트너사 동행 워크숍 개최… 10회째 이어와

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롯데백화점, 파트너사 동행 워크숍 개최… 10회째 이어와

입력 2026-04-29 08:08
수정 2026-04-29 08:08
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롯데호텔 제주에서 열린 ‘2026년 동행 워크숍’. 롯데백화점 제공
롯데호텔 제주에서 열린 ‘2026년 동행 워크숍’. 롯데백화점 제공


롯데백화점은 지난 20일부터 30일까지 두 차례에 걸쳐 제주에서 ‘2026년 동행 워크숍’을 진행했다고 29일 밝혔다. 행사에는 거래 중인 200여개 중소 파트너사가 참여했다. MD본부 임원과 바이어가 동행해 1박 2일 일정으로 교류의 시간을 가졌다.

이번 워크숍은 2014년 ‘힐링캠프’로 시작해 올해 10회를 맞은 롯데백화점의 대표 동반성장 프로그램이다. 협력사와의 장기적 파트너십 구축을 위한 행사로 자리 잡았다는 평가다.

행사에서는 인공지능(AI) 시대 조직 혁신, 동양철학과 역사에서 얻는 통찰, 친환경 경영과 기후위기 대응 등 다양한 주제의 명사 특강이 진행됐다. 또 파트너사 간 애로사항을 공유하고 협력 방안을 모색하는 소통 프로그램도 운영됐다. 제주 지역 특색을 반영한 체험형 프로그램도 포함됐다.

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