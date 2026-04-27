삼성증권 모니모 ‘투자 첫걸음’… 젤리 100개 받아요

이미지 확대 삼성증권이 금융통합플랫폼 모니모에서 ‘주식 첫걸음’ 이벤트를 진행한다. 삼성증권 제공 닫기 이미지 확대 보기 삼성증권이 금융통합플랫폼 모니모에서 ‘주식 첫걸음’ 이벤트를 진행한다. 삼성증권 제공

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삼성증권이 오는 6월 30일까지 삼성 금융 통합 플랫폼 ‘모니모(monimo·사진)’를 통해 ‘삼성증권 투자 첫걸음 이벤트’를 진행한다. 이번 행사는 투자 초보자들이 간편하게 주식 투자를 경험하고, 현금처럼 쓸 수 있는 젤리 혜택까지 누릴 수 있도록 기획됐다. 모니모 회원이라면 누구나 참여 가능하다.이벤트는 모니모 내 ‘투자’ 탭에서 총 10개의 미션을 수행하는 방식으로 진행된다. 주요 미션은 주식홈 방문, 투자정보 확인, 마케팅 동의 등 콘텐츠 확인형과 첫 계좌개설, 관심종목 등록, 주식 모으기, 주식 매수 등 실질적인 투자 경험형으로 구성됐다. 각 미션을 달성할 때마다 일반 젤리가 차등 지급되며, 10가지 미션을 모두 완료하면 보너스로 스페셜 젤리 10개가 더해져 총 100개의 젤리를 받을 수 있다.특히 모니모의 ‘주식 모으기’ 기능은 설정한 주기에 맞춰 원하는 종목을 자동 매수할 수 있어, 꾸준한 자산 축적을 원하는 초보 투자자들에게 유용하다. 삼성증권 관계자는 “모니모 앱 하나로 결제부터 주식 투자까지 완결되는 편리한 금융 경험을 알리고자 이번 이벤트를 마련했다”고 밝혔다. 아울러 삼성증권은 투자 경험이 부족한 고객들도 안심하고 시작할 수 있도록 직관적인 UI를 제공하고 다양한 투자 콘텐츠를 강화하는 등 지원을 아끼지 않을 예정이다.