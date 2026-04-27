리복, 글로벌 피트니스 ‘F45’와 협업 컬렉션 출시

이미지 확대 LF가 전개하는 글로벌 스포츠 브랜드 리복이 글로벌 피트니스 브랜드 ‘F45 트레이닝’과 손잡고 첫 협업 컬렉션을 출시했다. LF 제공 닫기 이미지 확대 보기 LF가 전개하는 글로벌 스포츠 브랜드 리복이 글로벌 피트니스 브랜드 ‘F45 트레이닝’과 손잡고 첫 협업 컬렉션을 출시했다. LF 제공

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

LF가 전개하는 글로벌 스포츠 브랜드 리복이 글로벌 피트니스 브랜드 ‘F45 트레이닝’과 손잡고 첫 협업 컬렉션을 출시했다. 지난해 글로벌 파트너십 체결 이후 선보이는 이번 컬렉션은 양사의 퍼포먼스 헤리티지를 결합한 고기능성 트레이닝 슈즈와 의류 라인업으로 구성됐다.핵심 제품인 ‘나노X5 엣지(Nano X5 Edge)’는 F45의 고강도 인터벌 트레이닝 환경에 최적화된 하이브리드 모델이다. 3D 플렉스위브 어퍼를 적용해 내구성과 통기성을 높였으며, 듀얼 리스폰스 미드솔 구조로 앞부분은 반응성을, 뒷부분은 안정적인 지지력을 제공한다. 고중량 리프팅 시 뒤꿈치 흔들림을 제어하는 TPU 힐 클립을 탑재해 전문성을 더했다. 또한, 텅과 인솔에 F45 시그니처 로고를 각인하고 힐컵 후면에 스페셜 라벨을 더해 협업의 의미를 강조했다.의류 라인은 우수한 신축성과 속건 기능을 갖춘 트레이닝 티셔츠, 탱크, 우븐 쇼츠 등으로 구성되어 격렬한 운동 중에도 쾌적함을 유지해 준다. 특히 리복은 F45 전용 코치 유니폼 키트까지 함께 선보이며, 단순한 제품 출시를 넘어 실제 트레이닝 현장과의 접점을 대폭 강화했다.