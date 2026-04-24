블랙야크, 땀 나도 산뜻하게… ‘에어 텍스쳐드 자켓’ 공개

이미지 확대 블랙야크 여성용 에어 텍스쳐드 자켓(라이트 핑크). 블랙야크 제공 닫기 이미지 확대 보기 블랙야크 여성용 에어 텍스쳐드 자켓(라이트 핑크). 블랙야크 제공

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이상고온 현상으로 무더위가 일찍 시작되면서 덥고 습한 날씨에도 쾌적함과 스타일을 모두 챙길 수 있는 ‘기능성 자켓’ 수요가 늘고 있다. 고기능성 프리미엄 아웃도어 브랜드 블랙야크는 이러한 흐름에 맞춰 브랜드 기술력을 집약한 신제품 ‘에어 텍스쳐드 자켓’을 출시했다. 일상과 아웃도어 환경을 아우르는 범용성을 갖춘 것이 이번 제품의 핵심이다.남성용은 초경량 원단 표면에 요철감 있는 텍스쳐를 더해 피부 달라붙음을 최소화했다. 안감에는 폴리진사의 항균·소취 기술을 적용해 장시간 착용에도 산뜻함을 유지한다. 특히 히든 포켓을 활용한 패커블 시스템으로 휴대성을 극대화했고, 후드 일체형 디자인으로 스포티함을 살렸다. 시크릿 패턴이 드러나는 변광 디테일이나 암벽 패턴을 담은 ‘택티컬’ 라인도 함께 선보여 선택의 폭을 넓혔다.여성용은 루즈핏 크롭 스타일로 트렌디한 실루엣을 강조했다. 네이비, 라이트 핑크 등 활용도 높은 컬러를 구성해 코디 편의성을 높였다. 블랙야크 관계자는 “실내외 온도 차와 자외선으로부터 피부를 보호하면서도 쾌적함을 유지하고 싶은 소비자를 위해 기획했다”며 제품의 기능적 장점을 강조했다.