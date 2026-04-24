제일은행 ‘박세리 마스터클래스’ 등 차세대 PB 모델 강화

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SC제일은행이 고액 자산가(예치 자산 10억 원 이상)를 위한 ‘차세대 프라이빗 뱅킹(PB)’ 모델의 핵심 가치를 강화하고 글로벌 라이프스타일 프로그램을 본격화한다. 싱가포르, 홍콩 등 글로벌 시장에서 검증된 자산관리 노하우를 국내에 이식해 자산 증식과 차별화된 경험을 동시에 제공하는 것이 특징이다.대표적으로 오는 5월, PB 센터 1호 고객인 박세리 감독과 함께하는 ‘마스터클래스’를 개최한다. 이 행사는 고객에게 비즈니스 통찰력을 공유하는 ‘사고 리더십’ 프로그램의 핵심으로, 원포인트 레슨과 프라이빗 디너 등 독보적인 기회를 선사할 예정이다.SC제일은행 PB 모델은 자산관리, 가업승계 플래닝, 글로벌 라이프스타일 혜택 등 5대 가치를 중심으로 운영된다. 전문 자산관리 전문가 그룹이 고객별 맞춤 포트폴리오를 전담하며, 압구정 PB 센터를 거점으로 운영 중인 서비스는 올해 하반기 더욱 확대될 계획이다.글로벌 네트워크를 활용한 이벤트도 다채롭다. 최근 리츠칼튼 요트 투어, 포르쉐 신차 도슨트 프로그램 등을 진행하며 고객의 취향을 세심하게 반영하고 있다.SC제일은행 관계자는 “글로벌 은행만의 독보적인 혜택으로 차세대 PB 모델의 기준을 제시하겠다”고 밝혔다.