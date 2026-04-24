AI로 똑똑하게… 미래에셋생명 ‘ETF 변액펀드’ 수익률 61%

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미래에셋생명이 AI 기반의 ‘ETF AI MVP’ 변액펀드를 통해 안정적인 투자 성과를 도모하고 있다. 해당 펀드는 ‘적극형’과 ‘중립형’으로 나뉘며, 시장 상황을 판단하는 AI 시그널과 로직을 바탕으로 전 세계 주식·채권 및 대안자산에 전략적으로 투자한다. 미래에셋자산운용의 AI 기술과 미래에셋생명의 자산배분 노하우를 결합해 지속적으로 진화하는 투자 전략을 추구하는 것이 특징이다.AI 시그널은 매월 말 향후 25영업일의 시장을 예측해 자산 비중을 결정한다. 지난달의 경우 ‘Bull(상승)’ 시그널에 따라 적극형은 주식 비중을 90%, 중립형은 60%로 조정했다. 종목 선정과 비중 조절 역시 AI 알고리즘을 통해 체계적으로 실행된다. 특히 변화하는 시장 환경에 맞춰 매달 최적의 포트폴리오를 재구성함으로써 리스크를 선제적으로 관리하고 있다.운용 성과는 우수하다. 지난 9일 기준 누적수익률은 적극형 60.5%, 중립형 31.2%를 기록했다. 낮은 연간 보수율 덕분에 장기적인 자산 관리 효율성도 뛰어나다. 미래에셋생명 관계자는 “낮은 보수로 우수한 성과를 내는 펀드”라며 “고객의 행복한 노후를 위해 글로벌 자산배분 원칙을 고수하겠다”고 밝혔다. 이처럼 기술력을 바탕으로 한 탄탄한 운용 철학이 투자자들에게 실질적인 수익으로 이어지고 있다는 평가다.