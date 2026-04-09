한국마사회, 우성씨텍과 ‘코리안더비’ 공식 후원 협약 체결

이미지 확대 ‘코리안더비’ 후원 협약 체결식에서 김용희(왼쪽) 우성씨텍 대표와 우희종 한국마사회장이 기념촬영을 하고 있다. 마사회 제공 닫기 이미지 확대 보기 ‘코리안더비’ 후원 협약 체결식에서 김용희(왼쪽) 우성씨텍 대표와 우희종 한국마사회장이 기념촬영을 하고 있다. 마사회 제공

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

한국마사회는 최근 보안경류 전문 제조기업 우성씨텍과 대한민국 대표 경마 축제인 ‘코리안더비’의 성공적인 개최를 위한 공식 후원 협약(MOU)을 체결했다고 9일 밝혔다.이번 협약에 따라 우성씨텍은 코리안더비 페스티벌의 공식 후원사로 참여해 약 1억 5100만원 규모의 현물 후원을 제공할 예정이다. 한국마사회는 이에 대한 협력으로 공식 경주명 부여, 전광판 광고 노출, 홍보 부스 운영, VIP 초청 행사 등 다양한 홍보 기회를 제공한다.코리안더비는 3세 경주마를 대상으로 하는 경주로, 다음달 3일 개최된다. 올해는 경주뿐만 아니라 패션 이벤트, 승마 프로그램, 다양한 체험형 콘텐츠를 결합한 ‘코리안더비 페스티벌’ 형태로 확대 개최될 예정이다.