삼성증권, 해외주식 보유자 대상 ‘RIA 수수료 우대 이벤트’

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삼성증권 ‘RIA 수수료 우대 이벤트’ 홍보 배너. 삼성증권 제공
삼성증권이 해외주식을 보유(2025년 12월 23일 기준)한 국내 거주 개인 고객을 대상으로 ‘RIA 수수료 우대 이벤트’를 올해 말까지 진행한다고 30일 밝혔다.
RIA 계좌는 해외주식 매도 자금을 원화 환전 후 국내주식에 장기 투자 시 한시적 해외주식 양도세 세제 혜택을 부여하는 계좌다. RIA 계좌 개설 후 해외주식을 입고·매도하면 원화로 자동 환전되고 국내주식에 1년 이상 재투자해야 한다. 해외주식 매도 자금 5000만원 한도 내에서 국내주식 매수 시 오는 5월까지 100%, 7월까지 80%, 연말까지 50% 해외주식 양도세를 감면해 준다.
삼성증권은 RIA 계좌 활성화를 위해 ‘RIA 수수료 우대 이벤트’를 한다. 이벤트 기간 RIA 계좌 개설 시 계좌 내 국내주식 수수료와 환전수수료를 우대해 준다.
삼성증권 관계자는 “한국 주식시장의 밸류에이션 매력이 재평가되고 있는 상황에서, RIA 계좌를 통한 한국 주식 장기 투자 활성화를 기대한다”고 밝혔다.
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