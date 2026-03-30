맞춤형 옷장부터 호텔형 침대까지… 현대리바트, 가구 신제품 3종 출시

이미지 확대 붙박이장 ‘에딧’. 현대리바트 제공 닫기 이미지 확대 보기 붙박이장 ‘에딧’. 현대리바트 제공

이미지 확대 호텔형 침대 ‘스와니에’. 현대리바트 제공 닫기 이미지 확대 보기 호텔형 침대 ‘스와니에’. 현대리바트 제공

이미지 확대 스마트 테이블 ‘위무브’. 현대리바트 제공 닫기 이미지 확대 보기 스마트 테이블 ‘위무브’. 현대리바트 제공

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현대리바트가 2026년 상반기 이사·혼수 시즌을 겨냥해 디자인과 실용성을 강화한 신제품 3종을 출시했다고 30일 밝혔다.이번 신제품은 ‘사용자 중심의 공간 최적화’를 테마로 수납 효율과 휴식의 질을 높이고, 공간 간 경계를 허문 다목적 활용성에 초점을 맞췄다.붙박이장 ‘에딧’(Edit)은 5㎜ 단위까지 조정 가능한 맞춤 제작 시스템을 적용해 수납 효율을 극대화한 것이 특징이다. 모듈형 구조를 통해 내부 구성을 자유롭게 변경할 수 있으며, 화이트와 그레이지 색상에 스톤 질감을 더해 인테리어 요소로서의 완성도를 높였다. 도어 라인을 벽면 끝까지 확장하는 ‘엔드리스 도어’ 옵션도 적용할 수 있다.호텔형 침대 ‘스와니에’(Soigne)는 집에서도 호텔 객실 같은 편안한 분위기를 구현한 제품이다. 알루미늄 소재를 프레임에 적용해 세련된 이미지를 강조했으며, 헤드보드와 측면 패널 상단에 간접 조명을 더해 아늑한 수면 환경을 조성한다. 색상은 아이보리와 딥 브라운 두 가지다.스마트 테이블 ‘위무브’(We-Move)는 전동 리프트 시스템을 적용해 거실과 주방, 서재 등 다양한 공간에서 활용할 수 있도록 설계됐다. 상판 높이를 610㎜부터 1020㎜까지 조절할 수 있으며, 듀얼 모터를 탑재해 소음과 진동을 줄였다. 세라믹 상판을 적용해 내구성과 관리 편의성도 높였다.현대리바트는 이번 신제품을 통해 침실과 서재를 포함한 집안 전반의 완성도를 높이는 토털 인테리어 솔루션을 제시한다는 계획이다. 현대리바트 관계자는 “가구 본연의 기능과 사용자 편의성에 집중한 제품”이라며 “앞으로도 일상에서 활용도를 높이는 실용적인 제품을 지속적으로 선보일 것”이라고 말했다.