‘얼음정수기 경쟁’ 스탠드형으로 확장… 코웨이, 사업장용 라인업 강화

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

‘얼음정수기 경쟁’ 스탠드형으로 확장… 코웨이, 사업장용 라인업 강화

입력 2026-03-27 09:46
수정 2026-03-27 09:46
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0
이미지 확대
코웨이 ‘아이스 스탠드 3.0’ 정수기. 코웨이 제공
코웨이 ‘아이스 스탠드 3.0’ 정수기. 코웨이 제공


코웨이가 상업용·오피스 시장을 겨냥해 스탠드형 얼음정수기 라인업을 확대했다고 27일 밝혔다.

코웨이는 지난해 말 국내 최대 얼음 저장 용량을 갖춘 ‘아이스 스탠드 5.2’를 출시한 데 이어 최근 중형 제품 가운데 최대 제빙량을 구현한 ‘아이스 스탠드 3.0’을 선보였다. 이번 출시로 총 4종의 스탠드형 얼음정수기 시리즈를 갖추게 됐다.

시리즈별 얼음 저장 용량은 1㎏부터 5.2㎏까지 다양화했다. 아이스 스탠드 5.2는 대용량 저장고를 바탕으로 사무실, 공공시설, 군부대 등에서도 안정적인 얼음 공급이 가능하다. 반면 ‘아이스 스탠드 1.0’은 콤팩트한 크기로 소규모 업소에서 공간 제약 없이 사용할 수 있다.

제빙 성능도 강화했다. 아이스 스탠드 5.2는 하루 최대 20㎏의 얼음을 생산해 기존 대비 약 94% 향상된 성능을 구현했으며, 12분마다 얼음을 생성하는 쾌속 제빙 기술을 적용해 공급 속도도 약 31% 개선했다. 아이스 스탠드 3.0 역시 부피를 줄이면서도 일일 제빙량을 13.6㎏까지 끌어올렸다.

신제품은 추출부 높이를 팔 높이 수준으로 높여 허리를 굽히지 않고 사용할 수 있다. 27㎝의 넓은 추출 공간을 확보해 대형 용기도 사용도 거뜬하다. 얼음과 물을 동시에 제공하는 ‘얼음물’ 기능과 3단계 용량 선택 기능도 탑재됐다. 또한 4중 UV 살균 시스템을 통해 얼음 저장고와 트레이, 파우셋 등을 주기적으로 관리할 수 있으며, 주요 부품은 분리 세척이 가능하다.



코웨이 관계자는 “가정용 제품에 이어 스탠드형 모델까지 라인업을 확장하며 상업용 시장에서도 경쟁력을 강화하고 있다”며 “제빙 기술력과 위생 관리, 에너지 효율을 바탕으로 시장 지배력을 공고히 해 나갈 것”이라고 밝혔다.
서울비즈
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요.
코웨이가 스탠드형 얼음정수기로 겨냥한 주 시장은?
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
포토 뉴스페이지로 이동
1 / 3
투표
일상 및 업무 내 AI 서비스 활용 비중은 어느 정도입니까?
일상 및 업무 내 AI 서비스 활용 비중은 어느 정도입니까?
일과 대부분을 AI와 병행한다.
단순 참고용으로 간헐적 활용한다.
거의 활용하지 않거나 직접 수행하는 방식이 우선이다.
지난 Poll
오피니언
1 /
서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 /
-->
광고삭제
광고삭제
위로