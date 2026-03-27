삼성카드, 20대 전용 멤버십 ‘더 트웬티’ 출시

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삼성카드, 20대 전용 멤버십 ‘더 트웬티’ 출시

입력 2026-03-27 09:08
수정 2026-03-27 09:08
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삼성카드, 20대 전용 멤버십 ‘더 트웬티’ 론칭 홍보물. 삼성카드 제공
삼성카드, 20대 전용 멤버십 ‘더 트웬티’ 론칭 홍보물. 삼성카드 제공


삼성카드가 20대 전용 무료 멤버십 ‘더 트웬티’(THE TWENTY)를 출시했다고 27일 밝혔다.

더 트웬티 멤버십은 삼성카드 20대 고객의 카드 이용 행태와 소비 패턴 등 빅데이터를 분석해 설계한 것이 특징이다. 삼성카드 개인신용카드 회원 중 20대(만 20세부터 29세 이하)만 가입할 수 있으며, 한번 가입하면 20대 기간 무료로 혜택을 이용할 수 있다.

멤버십은 모니모 앱과 삼성카드 앱에서 가입할 수 있으며, 멤버십 혜택은 회원 전용 페이지인 ‘더 트웬티 라운지’에서 신청할 수 있다.

더 트웬티 멤버십은 20대 고객이 선호하는 카드인 ‘삼성카드 탭탭(taptap) O’, ‘모니모카드’, ‘삼성 아디 심플(iD SIMPLE) 카드’ 3종 중 하나에 대해 연회비 100%를 매년 포인트로 돌려주거나 면제해 준다. 연회비 혜택은 20대 기간 내내 적용된다.

멤버십 전용 할인도 제공한다. 20대가 선호하는 브랜드와 자주 이용하는 생활 영역에서 매달 할인이 제공되며, 원하는 혜택을 연결(LINK)하고 이용하면 혜택을 받을 수 있다.

오프라인에서 컨택리스 방식으로 결제하면 더 트웬티 라운지에서 포인트 뽑기에 참여할 수 있다. 포인트 뽑기는 결제건당 1회 제공되며, 100% 당첨 방식으로 월 최대 2만원 한도 내에서 포인트를 받을 수 있다.

멤버십 전용 기프트 혜택도 있다. 매달 다양한 경품을 추첨으로 제공하는 ‘럭키드로우’ 이벤트를 진행하며, 신규 가입 회원에게는 카카오톡 이모티콘 플러스 정기결제 시 1개월 무료 혜택도 제공한다.
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